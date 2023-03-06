Cezaevindeki aşırı doluluk nedeniyle mahkumlar polis korumasına alınıyor

Rum Merkezi Cezaevi’ndeki aşırı doluluk nedeniyle mahkumların konulacağı yer bulunamadığı, bu nedenle de bu kişilerin polis korumasına alındığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, cezaevindeki doluluğun, kapasitesinin iki katından fazla olduğunu ve 480 kişilik kapasitesi bulunan cezaevinde şu anda 1000’den fazla kişinin kaldığını yazdı.

Gazete, şu anda mahkeme tarafından cezası kesilen ve hapishaneye gönderilmesi gereken 36 kişinin polis karakollarında tutulduğunu kaydetti.

Haberde, son 15 gün içinde durumun daha da kötüleştiği ve eski Adalet Bakanı Stefi Draku’nun, görevi teslim etmeden önce soruna çözüm bulunması için bazı tedbirler alınması sürecini başlattığı ifade edildi.