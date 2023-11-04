Chevron ile görüşmelerde "olumlu gelişme yok"

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde yer alan “Afrodit” yatağından ticari açıdan faydalanmak isteyen Amerikan “Chevron” şirketi ile Güney Kıbrıs arasındaki görüşmelerde “olumlu bir gelişme” yaşanmadığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi ile Chevron arasındaki görüşmelerde herhangi bir olumlu gelişmenin yaşanmadığını, çıkmazın hâlâ sürdüğünü yazdı.

Rum Yönetimi’nin, Chevron’un anlaşmazlığın aşılması için talep ettiği dört aylık ek süreyi kabul ettiğini yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında, bugün yüksek düzeyde yeni bir toplantının yapılacağını belirtti.

Bilindiği üzere iki taraf arasındaki müzakereler 5 Kasım’da sona erecekti.

Habere göre toplantıda, Enerji Bakanı ve yakın çalışma arkadaşlarının yanı sıra Başsavcının da hazır bulunması bekleniyor.

Gazete gelişmeleri yakından takip edenlerin endişesinin anlaşmaya varılamamasının değil, karşılıklı sorumluluklar temelinde uzlaşıcı bir formülün bulunamamasının olduğunu da yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Chevron’un Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika'dan sorumlu Arama ve Üretim Başkanı Clay Neff arasında dün gerçekleştirilen görüşmeye yer verdi.

Hükümetin, Chevron şirketi ile sürdürdüğü müzakerelerin kurtarılması yönünde son günlerde yürütülen çabaların, tüm senaryoların açık olmasıyla, devam ettiğini yazan gazete, Chevron yetkilisi Clay Neff’in Güney Kıbrıs’ta bulunmasının da çıkmazın aşılması konusunda herhangi bir sonuç getirmediğine dikkati çekti.

Habere göre bir saate yakın süren görüşme sonrasında Chevron yetkilileri, herhangi bir açıklama yapmadan Rum Başkanlık Sarayı’ndan ayrılırken Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu da herhangi bir açıklama yapmadan toplantıdan ayrıldı.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Rum Yönetimi’nin Chevron şirketine dört aylık ek bir süre verme niyetinde olmadığını, bunu da toplantıda dile getirildiğini yazdı.

Habere göre Enerji Bakanı Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “MEB” içerisindeki faaliyetler konusunda ise yaptığı açıklamada ENI/Total Energies şirketinin, 6’ıncı parseldeki “Kronos-2” hedefindeki sondaj çalışmalarından söz ederken 6, 7, 10 ve 11’inci parsellerden oluşan kompleks için bir diğer deyişle “Glafkos”, “Zeus” ve “Kronos” için iş birliklerinin incelendiğini belirtti.

-EuroAsia konusu

Öte yandan Alithia gazetesi, Rum Yönetimi’nin, Güney Kıbrıs-İsrail ve Yunanistan’ı deniz altı elektrik kablosuyla bağlayacak olan EuroAsia Interconnector projesinin sürdürülebilirliğine yönelik incelemenin tamamlanmasından önce projede hissedar olmaya hazırlandığını yazdı.

Enerji Bakanı Papanastasiu’nun açıklamalarına dayanarak ilgili incelemenin bu ay içerisinde tamamlanmasının ve Rum Yönetimi’nin elinde olmasının beklendiğini yazan gazete inceleme henüz tamamlanmamışken Rum Yönetimi’nin 2024 yılı devlet bütçesine, projeye hissedar olarak katılmak için 25 milyon Euro değerinde ödenek eklediğini belirtti.

Habere göre Enerji Bakanı Papanastasiu, bağlı olduğu bakanlığın bütçesini sunarken dün yaptığı açıklamada devletin, EuroAsia Interconnector projesinin uygulayıcı firmasına hissedar olarak katılmayı seçeceğini ve projeyi destekleyen Avrupa Komisyonu ile istişarelerde bulunacağını ifade etti.

Papanastasiu bütçeye aynı zamanda hisseler için 25 milyon Euro değerinde ödenek konulduğunu söyledi.

Papanastasiu açıklamaları çerçevesinde, elektrik üretimi maksatlı ilk sıvılaştırılmış doğal gazın Güney Kıbrıs’a, 2024 Temmuz ayında gelmesinin beklendiğini söyledi.

Papanastasiu, bunun; Vasiliko’daki Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA) terminaline ilişkin sıvılaştırılmış doğal gaz olacağını da ifade etti.

Papanastasiu açıklamasında ayrıca China National Petroleum Corporation” isimli Çin enerji şirketinin, “doğalgaz depolama ve yeniden gaz haline getirme yüzer ünitesi” olarak faaliyet göstermesi amacıyla Rum Yönetimi hesabına inşa edilen “Promitheas” isimli geminin, bu ay içerisinde veya aralık ayında teslim alınacağını söyledi.