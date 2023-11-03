Chevron Rum Hükümeti’nden 4 ay daha süre isteyecek

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki “Afrodit” yatağında sondaj ruhsatı bulunan Amerikan “Chevron” şirketinin, Rum Hükümeti ile yaşadığı anlaşmazlığın çözümü için 4 ay daha süre isteyeceği bildirildi.
Gazete, 5 Kasım’da müzakere zamanının biteceğini anımsatarak, artık topun Rum Hükümeti’nde olduğuna işaret etti.
Haberde ayrıca, “Transocean Barrents” adlı sondaj gemisinin de, ENI şirketinin “Kronos-2” hedefinde planladığı sondaj çalışması için Limasol Limanı’ndan hareket ettiği belirtildi.