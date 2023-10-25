Chevron şirketi ile yürütülen müzakerelerde sonuca varılacağı beklentisi

Rum hükümetinin, Chevron şirketi ile yürüttüğü müzakerelerde sonuca varılacağı konusunda iyimser olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, dün gazetecileri bilgilendirirken, “Afrodit” yatağının kalkınmasına ilişkin Chevron şirketi ile yürütülen müzakerelerin çıkmaza girip girmediği şeklindeki soru üzerine yaptığı açıklamada, Chevron şirketinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki varlığının, güven teşkil ettiğini ifade etti.

Chevron şirketi ile yürütülen müzakerelerin tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Letimbiotis, imzalanan anlaşmaların bulunduğunu anımsattı.

Letimbiotis, Chevron ile olan müzakerelerin 5 Kasım’a kadar süreceğini anımsatarak bu süre zarfında resmi görüş ortaya konmayacağını ifade etti.

Chevron’un sunduğu planın, Rum Yönetimi tarafından kabul edilme olasılığının sorulması üzerine Letimbiotis, müzakerelerin devam ettiğini ve özellikle müzakerelere ilişkin açıklama yapılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Letimbiotis, müzakerelerin sona ereceği tarihe kadar bir sonuca ulaşılacağı konusunda iyimser olduklarını yinelemek istediğini de ifade etti.