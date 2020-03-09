"Ciddi bir demografik değişim tehlikesi mevcut"

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, mülteci sorunu nedeniyle yalnızca KKTC’de değil, Güney Kıbrıs’ta da ciddi bir demografik değişimin söz konusu olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Neofitu, Rum Yönetimi’nin mülteci sorunuyla baş edebilmek için aldığı radikal önlemler tezini desteklediğini belirtirken, eğer şimdi tedbir alınmazsa, bu sorunun ulusal meseleye de gölge düşüreceğini kaydetti.

Habere göre Neofitu, “Kıbrıs’ın kurnazlar tarafından kullanılamayacağını” ifade ederken; Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a deniz yoluyla veya KKTC üzerinden mülteci göndererek “problem yaratma maksadının” ötesinde, Güney Kıbrıs’a yasal yollardan gelen ve buradaki bazı çeteler tarafından alınıp siyasi sığınma başvurusu yapan mülteciler bulunduğunu söyledi.

Sivil toplum örgütlerinin (STÖ) yaptıkları katkılara saygı duyduğunu belirten Neofitu, bazı kişilerin bazı STÖ’leri sığınma yeri olarak kullanıp siyasi sığınma oyunu yaptıklarını kaydetti.

Neofitu, Güney Kıbrıs’taki en büyük partinin başkanı olarak, sığınma mazeretini kullanarak milyonlar kazanılan bir endüstri oluşturup, memlekete büyük sorunlar çıkaran bu STÖ’lerin denetlenmesi ve hesap verebilmesi için inisiyatif üstleneceğini söyledi.