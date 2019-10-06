Çin Büyükelçisi'nden açıklama

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Huang Xingyuan, Çin’in “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü sağlamak” ve müzakerelerin BM kararları zemininde yeniden başlaması için gösterdiği çabalara destek verdiğini söyledi.

Haravgi gazetesine röportaj veren Xingyuan, Kıbrıslı Türkler ile Rumların BM ve uluslararası toplumun desteğiyle ve müzakereler aracılığıyla olumlu bir ilerleme sağladığını ve uluslararası toplumun, prosedürde olumlu unsur olarak yer alması gerektiğini belirtti.

Xingyuan, Çin’in statükonun değiştirilmesine ve durumun kötüleşmesine yönelik tek taraflı müdahalelere karşı çıktığını ifade ederek, Çin’in, Kıbrıs sorununa en kısa sürede adil ve işlevsel bir çözüm bulunması için sorumlulukla çalışacağını kaydetti.