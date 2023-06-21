Çin Büyükelçisinin açıklamaları

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Liu Yantao, Güney Kıbrıs’la ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğuna vurgu yaptı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Liu Yantao’nun, bir gezi programı çerçevesinde ülkesini ziyaret edecek Rum gazetecilerden oluşan heyete yönelik düzenlediği basın toplantısında, ülkesi ile Güney Kıbrıs arasındaki iyi ilişkilere vurgu yaptığını yazdı.

Habere göre, Yantao, Güney Kıbrıs ile kapalı bölge Maraş’ın açılması ve UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesi gibi önemli konularda düzenli görüş alışverişinde bulunduklarını belirtirken, BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş konusundaki kararlarının hala geçerli olduğunu ifade etti.

İki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümü koşuluyla Kıbrıs sorununa çözüm bulunması çabalarında Güney Kıbrıs’ı desteklediklerini de vurgulayan Yantao, “Buna paralel olarak, kalıcı, adil ve bütünlüklü bir çözüm bulunması amacıyla müdahil tarafları cesaretlendirmekte olduklarını” belirtti.

Gazeteye göre, “yaptırımlar” konusundaki soruları da yanıtlayan Yantao, “yaptırımların karmaşık bir konu olduğunu, ele alınması gereken ilk şeyin ise bu yaptırımların kimler tarafından uygulanacağı olduğunu” söyledi.

Yantao, “Kıbrıs’ın yaptırım talebinde bulunabileceğini ancak hangi ülkelerin bu yaptırımları uygulayacağının sorun teşkil ettiğini” belirterek “AB mi, yoksa NATO mu? Türkiye NATO’nun da üyesi. Bu yüzden yaptırımların uygulanması bir sorun” şeklinde konuştu.