Çin'den Güney Kıbrıs'a tıbbı malzemeler

Çin’in Güney Kıbrıs Büykelçisi Huang Xingyuan, Güney Kıbrıs’a korona virus salgınıyla mücadelesinde yardımcı olmak amacıyla Çin’den ilk bölüm tıbbi malzemenin gönderildiğini açıkladı.



Büyükelçi’nin twitter hesabında yer alan açıklamada, “10000 FFP2 maskelerinin de bulunduğu tıbbı malzemeler Çin’den gönderilmiştir. Büyükelçilik malzemelerin zamanında gelmesi için Kıbrıs Hükümetiyle Cyprus@CYpresidency yakın çalışma yapmıştır@MinHealthCY," denildi.