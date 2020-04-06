Çin'den tıbbı malzemeler Güney Kıbrıs'a geldi

Güney Kıbrıs genelinde hastanelere gönderilmek üzere özel bir uçakla Çin’den tıbbi malzemeler cumartesi günü adaya ulaştı.



Cumartesi saat 20.00’de adaya gelen Aegean Havayolları’na ait uçak Rum Sağlık Bakanlığı siparişi üzerine, aralarında ameliyat maskeleri, eldivenler, göz koruma aparatı ve 12 solunum cihazı da bulunan yedi ton tıbbi malzeme taşıdı. Çin’den bir sonraki tıbbi malzemenin perşembe günü gelmesi bekleniyor.



Uçuş, Aegean Havayolları ve Hellenic Petroleum’un işbirliğinde gerçekleştirildi. Güney Kıbrıs hükümeti iki şirkete katkılarından dolayı teşekkür etti.