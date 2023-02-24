Çipras Güney Kıbrıs'ta temaslarda bulundu

Yunanistan’daki SYRİZA Partisi Başkanı Aleksis Çipras’ın, dün Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler SYRİZA Başkanı Aleksis Çipras’ın dün gerçekleştirdiği temaslara yer verdiler.

Habere göre Çipras, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun (Çipras) onuruna verdiği öğlen yemeğinden önce Stefanu ile birlikte basına açıklamalarda bulundu.

Çipras, Türk-Yunan ilişkilerinde ve Kıbrıs sorununda momentumun var olduğunu ifade etti.

Partisinin muhalefette bulunduğunu ve Kıbrıs için mücadele vermeye devam edeceğini ifade eden Çipras, ziyaretinin başkanlık seçimlerinden sonra gerçekleştiğine de dikkati çekti.

AKEL’in tarihi bir parti olduğunu söyleyen Çipras, AKEL’in başkanlık seçimlerinde desteklediği adayın kazanmayı başaramamasının sürpriz olduğunu ancak seçimin, öncelikle anketleri değil gerçek oranları gösterenin sandık olduğunu da ortaya koyduğunu ifade etti.

Türk-Yunan ilişkilerine ve meydana gelen depremle ilgili bir momentum bulunduğunu söyleyen Çipras, bu büyük felaketin halklar arasındaki ortamı değiştirdiğini belirtti.

Çipras açıklaması çerçevesinde büyük bir jeopolitik istikrarsızlığın bulunduğu bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek Kıbrıs sorununun iki kesimli iki bölgeli federasyon zemininde çözümlenmesinden yana olan görüşünü yineledi.

Çipras, çözüm mücadelesinin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs halkının iyiliği için verilmeye devam edeceğini söyledi.

Çipras açıklamasında ayrıca Türkiye ve Yunanistan arasındaki ihtilafların, net kırmızı çizgilerle, uluslararası hukuk temelinde çözümlenmesine yönelik görüşme gündemini değiştirecek bir perspektifin oluştuğundan da bahsetti.

-Çipras Hristodulidis ile de görüştü

Haravgi gazetesi bir başka haberinde SYRİZA Başkanı Aleksis Çipras’ın dün akşam ise Lefkara’da Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü yazdı.

Görüşmenin ilk önce öğleden sonra saat 17:00 için planlandığını ancak açıklanmayan nedenlerden dolayı iptal edildiğini yazan gazete ikili arasındaki görüşmenin dün akşam, Çipras’ın Lefkara Belediyesi’nin düzenlediği ve konuşma yapacağı Lefkara’daki etkinlikte gerçekleştirildiğini belirtti.

Habere göre Çipras dünkü temaslar çerçevesinde Andreas Mavroyannis ve EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile de bir araya geldi.