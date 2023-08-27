Çivikos: “Pile’de olanlar yeni bir Türk işgali”

“Amerikan-Helen İlerici Eğitim Derneği” (AHEPA) Başkan Yardımcısı Savvas Çivikos, Pile’de meydana gelen olayların “yeni bir Türk işgali” olduğunu iddia etti.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Çivikos, benzer bir durumun “Strovilya’da” da (Akyar) yaşandığını ve Türklerin hala orada bulunup, yeni oldu-bittiler yarattığını ileri sürdü.

Habere göre, Çivikos, BM Güvenlik Konseyi’nden daha katı bir tutum göstermesinin talep edilmesi gerektiğini ve bu olayların cezai yükümlülükleri bulunduğunu iddia etti.

Çivikos, BM askerlerine saldıranların Kıbrıslı Türklermiş gibi lanse edilmesinin, Türkiye’yi suçsuzlaştırdığını ifade ederek, olayın iki toplumlu çalkantı gibi lanse edildiğini savundu.

Habere göre, Çivikos, kimsenin uluslararası topluma, ara bölgenin “Kıbrıs Cumhuriyeti” toprağı olduğunu söylemediğini ifade etti.