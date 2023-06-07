Çocuklardan paket servis elemanına “ırkçı ve yabancı düşmanlığı güdüsüyle organize ve planlı” saldırı

Rum polisi, Limasol’da yabancı uyruklu 20 yaşındaki paket servis elemanı ve iki yurttaşına Cumartesi akşamı 15 kişi tarafından yapılan saldırının “yabancı düşmanlığı ve ırkçılık güdülü ve planlı” olduğuna inanıyor. Olayla ilgili tutuklanan 6 kişiden 5’inin 14-15 yaşlarında olması dikkat çekerken dün de 7’nci kişinin tutuklandığı haber verildi.

Haravgi, “Failler Irkçılık Güdüsüyle Soygun Yapan Çocuklar” başlığıyla aktardığı haberinde, Rum polisinin Rumlardan oluşan grubun yabancı uyruklu paket servis elemanına ve iki yurttaşına gerçekleştirdiği saldırı ve soygunun “yabancı düşmanlığı ve ırkçılık güdüsüyle organize ve planlı” olduğuna inandığını yazdı.

“Tutuklanan 6 kişiden sadece birinin 22 yaşında, diğerlerinin 14-15 yaşlarında olmasının “üzücü ve endişe verici olduğunu” belirten gazeteye göre, dün de saldırıya karışan 27 yaşında bir kişinin daha tutuklandığı kaydedildi.

Gazeteye göre yemek sipariş eden saldırganlar, yemeği götüren paket servis elemanını bıçakla tehdit ederek sipariş ettikleri yemeği, üzerindeki parayı aldı, servis elemanını darp etti ve olay yerinden ayrılırken motosikletini de aldı.

Olaydan bir süre sonra arkadaşlarından, motorunun yakındaki bir parkta olduğunu öğrenen servis elemanı yurttaşı iki arkadaşıyla birlikte motosikleti almaya gittiğinde bu sefer saldırgan grubun coplu vb. aletlerle saldırısına uğradı. Motorunu almayı başaran eleman polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Ağır saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan servis elemanının iki arkadaşından birinin yüzünde ve elinde, diğerinin dizinde kırık, göğsünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde darbeye bağlı yaralanmalar saptandı.