"Çözüm sürecine kadınlar da dahil olmalı"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Kıbrıs’ta bir çözümde barış sürecine kadınların da dâhil olmasının önemine dikkat çekti.



Kıbrıs’taki Kanada, Avustralya ve Norveç diplomatik misyonlarının himayelerinde çarşamba akşamı Lefkoşa’da, “Barış ve Güvenlik’te Kadınlar. UNFICYP’in Liderlik Üçlüsü -Küresel bir İlk’ adı altında bir etkinlik düzenlendi.



Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP), BM Barış Gücünün 71 yıllık tarihinde bir kadının Misyon Şefi olarak görev yaptığı ilk misyon oluyor. Kanada’dan gelen Spehar, adada Misyon Şefi olarak görev yapıyor. Üst düzey Polis Danışmanlığı’nı Norveç’ten Ann-Kristin Kvilekval, Ordu Askeri Bölük Komutanlığı’nı da Avustralya’dan gelen Tümgeneral Cheryl Pearce yapıyor.



Kıbrıs barış sürecine kadınların oynayabilecekleri rolden söz eden Spehar konuşmasında, Kıbrıs’taki BM misyonunun gerçekten bunu amaçladığını söyledi.



Elizabeth Spehar şöyle devam etti:



“Bazı sıkıntılar vardır. Öncelikle şu an müzakerecilerimiz yoktur. Bu sadece kadınları değil, erkekleri de hayal kırıklığına uğratıyor, inancı kırıyor. Bu birçok kişinin yarışı bıraktığı, coşkusunu kaybettiği anlamına geliyor.”

“Bir anlaşma için bir çözüm için yıllardır değişikliği etkileyen, çok iyi bilinen olağan şüphelerin ötesine giden ancak elde edilemeyen bir sıkıntı mevcuttur. Biz bu çok bilinen bir grup insanın ötesine gitmeli daha fazla insanı dâhil etmeliyiz. Her iki taraftan da inanılmaz dinamik Kıbrıslı bir kadınlar grubu vardır, her şeyi değiştirebiliriz.”



“Affınıza sığınarak söylüyorum ama şu an Kıbrıs sorunuyla ilgili belirli bir liderlik açığı vardır. Sanıyorum kadınlar bu boşluğu doldurabilirler ve biz barış sürecinin öncüsü olarak kadınlar kavramı için çaba harcamaktayız. Sanıyorum bu mümkündür.”