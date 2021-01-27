"Dağdaki bayrağın altında kayıp mezar var" iddiası yanlış anlama

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Rum üyesi Leonidas Pandelidis, Beşparmak Dağları’ndaki KKTC bayrağının olduğu yerde kayıp gömüleri olduğuna dair komitenin elinde hiçbir bilgi bulunmadığını açıkladı.

Alihtia’nın “Beşparmak: Bayrağın Altında Kayıp Mezarı Olduğu Haberi Yanlış Anlama” başlığıyla aktardığı habere göre, Pandelidis, “mevzu bahis bayrağa çok yakın bölgelerde kayıp mezarı bulunduğuna dair duyumlar var ancak KŞK’nın önünde, bayrağın altında mezar bulunduğuna dair hiçbir bilgi yok” dedi.