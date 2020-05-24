Davalar konusunda Rum hükümetine eleştiri

Rum Yönetimi Hukuk Dairesi’nin, kapalı bölge Maraş’taki mülkiyet haklarının “tehlikede olduğu” önemli bir davada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) karşısındaki tutumu, açıklanamaz, hatta kabul edilemez bulundu.

Rum tarafında haftalık yayımlanan Kathimerini gazetesi konuyla ilgili haberi, “Maraşlıların Koçanları Tartıda- Kapalı Bölgedeki Mülkiyet Hakları Davasında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye Karşısındaki Tutumu Zayıf” başlıklarıyla verdi. Haberde, Türkiye’yi AİHM’e sevk eden “K.V Mediterranean Tours Limited” şirketinin avukatı Ahilleas Dimitriadis’in, Rum Hukuk Dairesi'nin böyle ciddi bir davayla ilgili yalnızca iki buçuk sayfalık yanıtıyla ilgili zayıf ilanı konusunda hayal kırıklığı ifade ettiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının Maraş’ın vakıf toprağı olduğuna dair “iddialarının”, AİHM’ye götürülen bir Kıbrıs Rum toprağı davasıyla yeniden ön plana geldiğini yazan gazete, Türk tarafının Evkaf’ı davanın bir parçası olarak dahil ettiğini çünkü bu mülkün, hatta kapalı Maraş’ın tümünün Evkaf’ın malı olduğunu addettiğini belirtti.

Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin 2020 yılının Ocak ayında yaptığı tek taraflı açıklama üzerine, “K.V Mediterranean Tours Limited” davasıyla ilgili gözlemlerini AİHM’ye sunduğunu ifade eden gazete, tarafların tümünün 7 Temmuz tarihine kadar gözlemlerini yazılı olarak kayda geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Türkiye aleyhindeki “K.V Mediterranean Tours Limited” davasının 2017 yılının Mayıs ayından bu yana AİHΜ karşısında bulunduğunu anımsatan gazete, şirketin bunun öncesinde ise, 2010 yılının Temmuz ayında KKTC Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurduğunu anımsattı.

Haberinde davanın geçmişine de yer veren gazete, söz konusu şirketin avukatı Ahilleas Dimitriadis’in, Rum Yönetiminin dava konusunda AİHM’deki yanıtlarının, kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söylediğini yineledi.

Rum Yönetimi’nin (Evkaf’ın bu mülkleri de talep etmesinden ötürü) kapalı bölge Maraş’taki mülkiyet haklarının tehlikede olduğu oldukça önemli bir davayla ilgili yanıtının yalnızca iki buçuk sayfa olduğunu yineleyen Dimitriadis, Rum Yönetiminin kendilerine gerektiği gibi yardımcı olmadığını savundu.

Dimitriadis sözlerinin devamında “Timbu (Ercan) davasında bize yardım etmedikleri yetmezmiş gibi, Komas Tu Yalu (Kumyalı) davasında da bir değişiklik yaptılar, aynı zamanda yine yetersiz bir analizle karşı karşıyayız, tekrarlıyorum iki buçuk sayfa, ki bu en nihayetinde Kıbrıs Cumhuriyetinin, 1998 yılındaki Titina Loizidu davasından 2018 yılına kadar olan son 20 yılki taktiğinden sapma teşkil etmektedir” ifadelerini de kullandı.

Dimitriadis, Rum Yönetiminin Türkiye karşısında neden bu “zikzaklı çizgiyi” takip etmeye karar verdiğinin akıl almaz olduğunu da sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi de “Türkler Maraş Konusuyla Geri Dönüyor” başlıklı haberinde, KKTC’nin uzun bir aradan sonra kapalı bölge Maraş konusunu yeniden ön plana çıkardığını belirttiği haberinde, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında 15 Mayıs’ta Maraş’taki envanter çalışmaları için bir işbirliği protokolü imzalandığını anımsattı.