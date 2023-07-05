Dendias, Güney Kıbrıs’a gidiyor

Yunan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı eşliğinde yarın Güney Kıbrıs’a gidecek.

Miçotakis hükümetinin yeni Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros eşliğinde, 6 Temmuz Perşembe günü (yarın) Güney Kıbrıs’a gidecek.

Rum radyosu Dendias’ın Güney Kıbrıs ziyaretinin Millî Savunma Bakanı olarak yapacağı ilk yurt dışı ziyaret olacağını duyurdu.

Dendias ve Floros Rum Başkanlık Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hirstodulidis ile görüşecek ardından Rum Savunma Bakanlığı’na giderek Rum dengi Mihalis Yorgallas ile görüşecek. Görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılacak.

Nikos Dendias ve Konstantinos Floros Yunan Askeri Mezarlığı’na ve Rum Cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarına çelenk koyduktan sonra Yunan Alayı (ELDİK) Kışlası’nı ziyaret edecek.