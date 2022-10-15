Dendias İngiliz dengi ile Türkiye’yi ve Kıbrıs sorununu görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün Londra’da İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverley ile Türkiye’nin faaliyetlerini ve Kıbrıs sorununu görüştüğü bildirildi.

Alithia’nın haberine göre diplomatik kaynaklar görüşmede Ukrayna, Doğu Akdeniz, Batı Balkanlar, Kıbrıs sorunu ve Libya, enerji meseleleri, AB ve BM gibi uluslararası örgütlerde faaliyetlerin koordinasyonu meseleler ele alındığını kaydetti.

Dendias görüşme öncesinde Londra’daki Yunan gazetecilere yaptığı açıklamada, “İngiliz dengime Doğu Akdeniz’deki durumu, Türk kışkırtıcılığını, Türk-Libya memorandumuyla ilgili konuları, Batı Balkanlar’daki durumu görüşme fırsatı bulacağım ve her zaman yaptığımız gibi Kıbrıs sorununun çözüm prosedürünün artık başlaması olanakları açısından Kıbrıs sorununu ortak analiz edeceğiz” dedi.