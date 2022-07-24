Dendias: “Türkiye cumhurbaşkanı değişse bile sorunlarımız mucizevi şekilde yok olmayacak”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Güney Kıbrıs’ta haftalık yayımlanan Kathimerini’ye verdiği röportajda “sonucu ne olursa olsun, Türkiye’de 2023’te yapılacak başkanlık seçimlerinden sonra Türk-Yunan ilişkilerinin iyileşmesine olanak tanıyacak şartların hâkim olması” ümidini dile getirdi.

Gazeteye göre, Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunların, 2023’te Türkiye Cumhurbaşkanı değişse bile "mucizevi şekilde" yok olmayacağını da söyleyen Dendias “aşırı sağın ve milliyetçi söylemin Türk siyasi sahnesine sistemli şekilde nüfuz ettiği” görüşünü ortaya koydu.

Gazetenin, Ülkü Ocakları tarafından hükümet ortağı MHP Başkanı Devlet Bahçeli’ye sunulan haritayı hatırlatarak gerçek bir tehlike görüp görmediği sorulduğunda “başka zaman olsa haritayı bir grafik olarak nitelendirebileceklerini” söyleyen Dendias “ancak ağırlık kazanmakta olan ortam çerçevesinde, endişe verici ve tehlikeli hale geliyor. Komşunun ülkemize karşı milliyetçi söylemin tırmandırılması kapsamındadır” dedi.