Dendias, üç başkan adayıyla görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde başkanlık seçimleri adaylarından Averof Neofitu, Nikos Hristodulidis ve Andreas Mavroyannis’le görüştü.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nde, Rum başkanlık seçimlerinin adaylarından üçüyle ayrı ayrı görüştüğünü ve bir aday olan Yorgos Kolokasidis'in ise buna tepki gösterdiğini yazdı. Kolokasidis’in ise Dendias’ın bu temaslarına seçim sürecine yönelik bir “müdahale” anlamı taşıdığı gerekçesiyle tepki gösterdiği vurgulandı.

Gazete, Dendias’ın Avrof Neofitu, Nikos Hristodulidis ve Anfreas Mavroyannis’le yaptığı görüşmeler sonrasında basına herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtti.