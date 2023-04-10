Dendias: “Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşmesi, Kıbrıs sorunu açısından da olumludur”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin, Kıbrıs sorunu açısından da olumlu olacağını söyledi.

Alithia gazetesi, Dendias’ın bir Yunan gazetesine verdiği röportajda, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinin, bölgedeki barış ve istikrara da katkıda bulunacağını kaydederek, Türkiye’de yaşanan yıkıcı depremde Yunanistan’ın Türkiye’ye gösterdiği dayanışmanın, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir zemin belirlediğini belirttiğini yazdı.

Habere göre Dendias, bu olumlu havanın ne kadar süreceğini bilmediğini, ancak her daim muhafaza edilmesini arzu ettiğini kaydetti.

Dendias, Yunanistan’ın Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) üyeliği için hem Türkiye’nin, hem de Güney Kıbrıs’ın üyeliğini desteklemesinin, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın arasını açıp açmadığı konusundaki bir soruya ise, Türkiye’nin adaylığına verilen desteğin, iki ülke arasındaki mevcut ılımlı ortamdan kaynaklandığı ve bu desteğin, yalnızca olumlu yönde değerlendirilebileceği yanıtını verdi.

Dendias ayrıca, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin “mükemmel” olduğunu ifade etti.