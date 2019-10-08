Denizcilik toplantısında konuştu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Güney Kıbrıs’taki denizcilik şirketlerinin kazancının 2018 yılında 1 milyar 34 milyon Euro’ya yükseldiğini söyledi.

Politis gazetesi, Anastasiadis’in Limasol’da dün düzenlenen denizcilik toplantısında yaptığı konuşmada, Denizcilik Müsteşarlığı’nın oluşturulmasından bu yana, 168 olan şirket sayısının 215’e yükseldiğini ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde de artış yaşandığını kaydettiğini yazdı.

Haberde, Anastasiadis’in, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynaklarının bulunmasının da, Rum denizcilik sanayisi için yeni fırsatlar doğurduğuna işaret ettiği bildirildi.

Anastasiadis ayrıca, inovasyon alanında da Deniz ve Denizcilik Enstitüsü kurulmasını planladıklarını belirtti.