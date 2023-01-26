Derinya Belediye Başkanı'ndan, bölgeye yapılacak sosyal konut projesi hakkında açıklama

Derinya Belediye Başkanı Andreas Karayannis’in, Derinya’da TOKİ iş birliğiyle yapılacağı açıklanan sosyal konut projesiyle ilgili duyduğu yoğun endişeyi yinelediği haber verildi.
Sosyal konut inşa edileceği açıklanan söz konusu bölgenin seçilmesinin tesadüf eseri olmadığını, bunun Kıbrıslı Rumlara ait bir tarım alanı olduğunu dile getiren Karayannis, konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra BM’yi bilgilendirdiklerini, bununla birlikte şu ana kadar yeni bir şey olmadığını ifade etti.
Açıklamasında konu hakkında girişimler ve istişareler yapılması gerektiğini de dile getiren Karayannis, BM aracılığıyla, Mağusa’nın yeni belediye başkanıyla iletişime geçmeyi isteyeceklerini sözlerine ekledi.