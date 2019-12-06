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Derinya Belediye Başkanı, Rum Yönetimini Spehar'a şikayet etti

Derinya Belediye Başkanı, Rum Yönetimini Spehar'a şikayet etti
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“Derinya” Belediye Başkanı Andreas Karayannis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elisabeth Spehar’a mektup göndererek,  Rum Yönetiminin Yerel Yönetimde Reformu çerçevesinde, Derinya’yı diğer belediyelerle birleştirme çabasından duydukları çekince ve kaygıları iletti.
Fileleftheros’un haberine göre Karayannis belediyelerinin diğer belediyeler ile birleştirilmesinin  olumsuz etkiler yaratabileceği çekince ve  kaygıları olduğunu belirtti ve Spehar’a mektuplarında, Derinya’nın özerk kalması, iki toplumun iletişim ve temaslarında oynadığı önderlik rolüne devam etmesi gereğine dikkat çektiklerini söyledi.
Belediyelerinin 45 yıldır bir siyasi pozisyonda durduğunu, coğrafik olarak da  hassas bir siyasi konuma sahip olduğunu ve “Yeşil Hattın başladığı yerde Kıbrıs’taki iki toplumun iletişimine  katkıda bulunduğunu” anlatan Karayannis,  Rum Yönetimine gönderdikleri mektuplarla  sınır belediyesi olmalarından kaynaklanan bütün niteliklerini ilettiklerini anlattı.
Karayannis  Derinya ile benzer konumda bulunan “Athienu” (Kiracıköy) belediyesi özerk bırakılırken kendilerinin Sotira, Ay. Napa ve Paralimni belediyeleriyle birleştirilmek istendiğini belirterek, kendilerine kulak verilmesi talebinde bulundu. 

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