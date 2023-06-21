Derinya Belediye Başkanından "şikayet"

Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis’in, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bir mektup göndererek, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Aşağı Derinya” bölgesine sosyal konut yapılacağına dair açıklamaları nedeniyle Derinya sakinlerinin duyduğu endişeyi ve üzüntüyü dile getirdiği belirtildi.

Politis gazetesine göre Derinya Belediye Başkanı Karayiannis’in 19 Haziran 2023 tarihli mektubunda Aşağı Derinya kökenli Rumların, taşınmaz mallarının değerlendirileceğini ilk kez duymadıklarına dikkati çekerek, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçilmesinden hemen sonra bu açıklamayı yapmasının, Rum hükümetini düşündürmesi gerektirdiğini ifade etti.

Karayiannis mektubu çerçevesinde, “Erdoğan’ın son açıklamaları vesilesiyle, işgal altındaki toprakların karakterinin sürekli olarak değiştirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla Türk yayılmacılığının, AB’ye, BM Güvenlik Konseyi’ne, şikayet edilmesi” yönünde Hristodulidis’e çağrıda bulundu.

Kıbrıs’taki insan haklarının çiğnenmesinin de sonlandırılması gerektiğini ifade eden Karayiannis, amaçlarının Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’taki barışın sağlanması olduğunu da ifade etti.

Karayiannis, Derinya sakinlerinin endişelerini dikkatte alması için de Hristodulidis’e çağrıda bulundu.