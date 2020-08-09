Derinya olayları için 90 motosikletçiden eylem

Derinya’da 1996 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solumu’yu anma çerçevesinde yaklaşık 90 motosikletçinin yürüyüş gerçekleştirdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, bu yıl 24’üncüsü yapılan yürüyüşün pandemi nedeniyle farklı olduğunu yazdı.

90 kadar motosikletçinin, Kambia bölgesindeki “Ethnomartira Kiprianu” anıtından Maşera’ya çıktıklarını yazan gazete, bu yılki yürüyüşün sloganının “Grigori’den Tasos ve Solomu’ya” şeklinde olduğunu belirtti.

Habere göre, motosikletçiler daha sonra “Astromerit”(Bostancı), “Ay.Demet”(Metehan), Ledra Palace, Lokmacı Kapısı’na yönelmek üzere Avksentiu dağından iniş yaptı.

Gazete, “Metehan sınır kapısında Türk tarafında polis ve asker tarafından bir hareketliliğin söz konusu olduğunu” yazdı.

Gazete, motosikletçilerin, Derinya sınır kapısında geceleyeceklerini de belirtti.