Diakopulos: "Güney Kıbrıs’ın saldırıya uğraması ve Yunanistan’ın silahlarıyla birlikte onun yanında olmaması gibi bir durum söz konusu olamaz"

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçopulos’un Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Güney Kıbrıs’ın saldırıya uğraması ve Yunanistan’ın silahlarıyla birlikte onun yanında olmaması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi.

Simerini gazetesine röportaj veren Diakopulos, “Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünün, bağımsızlığının ve milli çıkarlarının korunmasının”, Yunanistan’ın ulusal, ahlaki ve siyasi görevi olduğunu kaydetti.

Habere göre Diakopulos, Yunan-Türk diyalogunun oluşabilmesi için önce Ege ve Güneydoğu Akdeniz bölgelerinde kıta sahanlığı ve deniz bölgeleri belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2020, 15:09