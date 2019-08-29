Diaspora konulu üçlü görüşme

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan’ın, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilmekte olan Dış Rumlar toplantısı çerçevesinde, diaspora konulu üçlü bir görüşme gerçekleştirdiği haber verildi.

Görüşmenin ana konusunun, üç ülkenin işbirliğinin derinleştirilmesi olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun görüşmenin ardından, çok yararlı bir görüşme yapıldığını söylediğini iletti.

Görüşmeye Yunanistan adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Andonis Diamataris, Ermenistan adına da Diaspora Konularından Sorumlu Komiser Zareh John Sinanyan katıldı.