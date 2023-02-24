DiCarlo veya Jenca Mart'ta Ada’ya geliyor

Birleşmiş Milletlerden üst düzey bir yetkilinin Kıbrıs sorununun çözüm prosedürünü yeniden canlandırmak hedefiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmek üzere Mart ayında Ada’ya geleceği öne sürüldü.
Rum tarafındaki “iyi bilgili bir kaynağın” KİPE’ye “ziyaretin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorununun çözüm prosedürünün canlandırılması çabalarına üst düzey bir yetkili ile müdahil olmayı sürdürmesi hedefini taşıdığını” söylediği aktarıldı.
Aynı kaynağın, bu ziyaretin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in talep ettiği, Mart sonunda Genel Sekreter Antonio Guterres’le Brüksel’de görüşmesini etkilemeyeceğini de söylediği kaydedilen haberde Jenca’nın geçen yılın Nisan, Temmuz ve Kasım aylarında Ada’ya gelerek her iki tarafla temas ettiği hatırlatıldı.