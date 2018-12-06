Dikmen'deki kayıplarla ilgili konuştu

Kayıp Şahıslar Komitesi’ndeki Kıbrıslı Rum üye Nestoras Nestoros, Kıbrıslı Rumlara ait kemik kalıntılarının bulunduğuna dair bilgilerin olduğu Dikmen çöplüğünde hangi noktalarda ve bölgelerde kazıların yapılacağına ilişkin kararın, Portekizli uzmanın yapacağı incelemeden ve Kıbrıs Türk tarafından gelecek bilgilerden sonra alınacağını söyledi.

Haravgi gazetesine göre Nestoros, Dikmen çöplüğü alanında rehabilitasyon çalışmalarının nasıl yapıldığı, çöplerin hangi yükseltiye taşındığının bilinmesi gerektiğini ifade etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıs Türk üyesi bürosundan olası yeni bilgileri de beklediklerini söyleyen Nestoros, bazı koşullardan dolayı kazı maliyetinin büyük olacağını bildiklerini, tüm verilere sahip olduktan sonra konuya yeniden döneceklerini belirtti.

Nestoros, Dikmen çöplüğüyle ilgili rehabilitasyon çalışmalarının AB tarafından finanse edildiğini anımsatarak, bunun AB’yi de meşgul edecek bir konu olduğunu ifade etti.