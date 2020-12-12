DİKO Başkanı Covid 19 olduğunu gizledi

Güney Kıbrıs’taki DİKO partisi başkanı Nikolas Papadopulos’un Covid-19 testi pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu gizlediği ve ilgili protokolleri ihlal ettiği haber verildi.

Politis gazetesi manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Rum kesiminin tamamı, korona virüs pandemisinin yayılmasının önlenmesi için yeni ve sert kısıtlamalar çemberi içerisine girerken, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un ise Rum Meclisi üyelerini, bir vakanın yakın temaslısı olduğu konusunda bilgilendirme zahmetine girmediğine işaret etti.

Papadopulos’un geçtiğimiz akşam aile çevresinde pozitif bir vaka olduğu konusunda bilgilendirildiğini yazan gazete, Papadopulos’un ise açıklamasında test yaptığını, bunun negatif çıktığını ve vakayla temas etmediği bir yerde olduğunu söylediğini belirtti.

Ancak Papadopulos’un geçtiğimiz günlerde pozitif çıkan vakayla yakın temas içinde olduğunu yazan gazete, Papadopulos’un ayrıca meslektaşlarını pozitif bir vakanın temaslısı olduğu konusunda bilgilendirmeden, meclis toplantılarına katıldığını belirtti.

Gazete Papadopulos’un kendini karantinaya aldığını söylemesine rağmen, “güvenilir bilgilerin” Papadopulos’un dün parti binasında olduğunu ve faaliyette bulunduğunu belirttiklerini ekledi.

DÜNKÜ VAKALAR

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte gerçekleştirilen testler sonucunda 424 yeni Covid-19 vakası ile 3 ölüm daha kayda geçirildiğini yazan gazete, ölenlerin 63 ve 81 yaşlarında iki erkek ile 83 yaşında bir kadın olduğunu belirtti.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 75’e, toplam vaka sayısının ise 14 bin 476’ya ulaştığını yazan gazete, şu an Rum kesiminde 17’sinin durumu ciddi olmak üzere 110 kişinin Covid-19 tedavisi gördüğünü ifade etti.

Durumu kritik olan 17 kişiden 10’unun sonulum cihazına bağlı olduğu belirtilirken, son 2-3 gündür tedavi görenlerin sayısında hissedilir bir azalma olduğu kaydedildi.

Gazete, yalnızca Aralık ayının ilk 10 gününde, Rum kesiminde 18 kişinin Covid-19’dan ötürü hayatını kaybettiğini ekledi.

LİMASOL METROPOLİTİ KİLİSELERİN AÇIK KALMASINI İSTİYOR

Öte yandan Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde, Limasol Metropoliti Athanasios’un, kiliselerin inananlar olmadan faaliyet göstermesine hem fikir olmadığını belirttiği ifade edildi.

Athanasios, kiliselerin açık kalması ve insanların da yaşanılan olağanüstü durumun gerektirdiği önlemlere uyarak, kiliselere gitme olanağına sahip olmaları gerektiğini savundu.