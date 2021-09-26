DİKO Başkanı: "Taksim'in eşiğindeyiz"

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, çözümü savunan başkanların yıllardır Kıbrıs sorununun özünü feda ederek, sırf müzakereleri hayatta tutabilmek adına ardışık ve esaslı tavizler verdiklerini; bunun sonucunda da “taksimin eşiğine gelindiğini” söyledi.
Fileleftheros gazetesine röportaj veren Papadopulos, Türkiye’nin çıkmaza sürükleyen politikaları ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Türk tarafınca kullanılan açıklamaları nedeniyle artık “taksimin” daha yakın olduğunu belirtti.
Papadopulos, Anastasiadis’in yaptığı icraatlarla, Türkiye’nin “tahrikkâr tutumunu” öne çıkaracağı yerde, tüm okları üstüne çektiğini ve uluslararası camiadaki güvenirliğini yitirdiğini kaydetti.