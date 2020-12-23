DİKO ile arasındaki gerginlik artıyor

Güney Kıbrıs’ta yatırım karşılığında vatandaşlık verilmesi programına ilişkin sert eleştirilerde bulunan ve ilgili belgelere erişim talep eden Rum Sayıştay Başkanı’na destek veren ve Rum hükümetinin 2021 yılı bütçesini meclisteki oturumda reddeden DİKO ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki gerginlik büyüyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un geçtiğimiz hafta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği ve vatandaşlık programına Sayıştay Başkanı’nın erişiminin engellenmesine ilişkin sert ifadeler kullandığı mektubuna, dün Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’ten yanıt geldiğini, Anastasiadis’in yanıtının akabinde ise Papadopulos’un daha sert bir üslupla açıklama yaptığını yazdılar.

Rum Başkanlık Sarayı Basın Bürosu Müdürü Viktoras Papadopulos dün konuya ilişkin açıklamasında, Anastasiadis’in Papadopulos’un mektubuna yanıt verdiğini ve “skandala adı karışması halinde istifa etmeye hazır olduğunu” dile getirdiğini belirtti.

Viktoras Papadopulos’a göre Anastasiadis mektubunda, DİKO’nun bütçeyi reddetme gerekçelerine tek tek yanıt verirken Sayıştay Başkanı’nın yetki ve görevlerini de hatırlattı.

Gazete, Anastasiadis’in mektubuna DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’tan ise yanıt gecikmediğini, Papadopulos’un yaptığı açıklamada, Sayıştay Başkanı’nın yatırım programı belgelerine erişememesi durumunda Anastasiadis’in skandala karışıp karışmadığının nasıl anlaşılabileceği sorusunu dile getirdiğini aktardı.

Papadopulos, vatandaşlık dosyalarının Sayıştay Başkanı’na verilmesini talep etmelerinin en büyük sebebinin gerçeklerin ortaya çıkmasını istemeleri olduğunu vurguladı.