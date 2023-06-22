Dimitriu, Avrupa Adalet Divanı Başkanı ile bir araya geldi

Rum Meclis Başkanı Anna Dimitriu’nun dün Lüksemburg’da Avrupa Adalet Divanı Başkanı Koen Lenaerts ile bir araya geldiği belirtildi.

Alithia gazetesi, 16’ncı Avrupa Küçük Devletler Parlamento Başkanları Toplantısı için Lüksemburg’da bulunan Meclis Başkanı Anna Dimitriu’nun, Avrupa Adalet Divanı Başkanı Koen Lenaerts ile bir araya geldiğini yazdı.

Gazete, Meclisten yapılan açıklamaya dayanarak görüşmede, Avrupa Adalet Divanı ve Genel Mahkeme’deki Rum üyeler Konstantinos Lukurgo, Savvas Papasava ve Nikos Emiliu’nun da yer aldığını yazdı.

Habere göre Avrupa Adalet Divanı Başkanı Koen Lenaerts, “Ukrayna gibi Kıbrıs’ta da uluslararası hukukun çiğnenmesini kınarken statüko ile birlikte işgal ve istilanın sonuçlarının korunmasının da kabul edilir olmadığını” savundu.

Meclis Başkanı Anna Dimitriu, mahkemenin Rum Yönetimi ve Kıbrıs sorunuyla alakalı kararlarının önemine vurgu yaparken uluslararası hukukun Türkiye tarafından “çiğnenmesinin” kınanması gerektiğini ileri sürdü.

Dimitriu, “Kıbrıs’ta hâlâ kayıpların, göçmenlerin, işgalden kaynaklanan belirsizliğin bulunduğunu” belirtti.

Dimitriu açıklamasında ayrıca Türkiye’nin iki devlete dayalı çözüm talepleri ile statükonun devam etmesinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Gazete Dimitriu’nun ziyareti çerçevesinde, Lüksemburg Parlamento Başkanı Fernand Etgen’in çalışma yemeğine katıldığını, Monako Parlamento Başkanı Brigitte Boccone-Pages ve Lihtenştayn Parlamento Başkanı Albert Frick ile ayrı ayrı görüştüğünü de yazdı.

Habere göre Dimitriu, çalışma yemeğinde Güney Kıbrıs ile Lüksemburg arasında var olan ikili ilişkilerin çok iyi bir düzeyde olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki parlamento arasındaki iş birliğinin daha da ileriye götürülmesi temennisinden bahsetti.

Dimitriu, Monako ve Lihtenştayn meclis başkanları ile de yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesinden söz etti.