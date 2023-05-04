Dimitriu Finlandiya Büyükelçisi ile görüştü

Rum Meclis Başkanı Anna Dimitriu’nun Finlandiya’nın Kıbrıs’taki Büyükelçisi Harri Maki Reinikka ile bir araya geldiği belirtildi.

Alithia gazetesi meclisten yapılan açıklamaya dayanarak görüşmede iki ülke arasında, karşılıklı ilgi alanına giren konularda iş birliği perspektifinin geliştirilmesi konusunun ele alındığını yazdı.

Habere göre görüşmede, iki ülke arasında var olan iyi ilişkiler de ele alınırken sağlık, denizcilik gibi alanlarda ikili iş birliğinin desteklenmesi de görüşüldü.

Rum Meclis Başkanı Dimitriu görüşme sırasında Kıbrıs sorunundaki mevcut durumdan bahsederek artan Türk “provokasyonlarına” ve “yasa dışı faaliyetlere” yönelik endişesini de dile getirdi.

Finlandiya Büyükelçisi Reinikka ise ülkesinin, Kıbrıs sorununun uluslararası hukuk temelinde çözümlenmesinden yana olan tutumunu yeniden teyit etti.

Reinikka açıklamasında ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş ile ilgili kararın da net olduğunu ifade etti.