Dimitriu ile Tornaritis’ten Maraş konulu mektuplar

Rum basınında bugün yer alan bir habere göre, kapalı Maraş konusuyla ilgili bilgilendirmenin meclis düzeyinde sürdüğü ifade edildi.

Meclis ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu’nun, AB üye ülkelerinin parlamentolarının başkanlarına ve Avrupa Halk Partisi üyesi partilerin başkanlarına dün sabah mektup gönderdiğini ve kapalı bölge Maraş konusuyla ilgili bilgilendirmede bulunduğunu söylediğini yazan Politis gazetesi, Dimitriyu’nun muhataplarını “adaleti ve meşruiyeti savunmaya çağırdığını” iletti.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki (AKPM) Rum delegasyonunun Başkanı Nikos Tornaritis’in de muhataplarına, kapalı bölge Maraş’taki Kıbrıs Rum mallarıyla ilgili mektup gönderdiğini yazan gazete, Tornaritis’in AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi'ndeki Maraş konusu Raportörü Piero Fassino ile AKPM’deki ulusal delegasyonların başkanlarına mektup gönderdiğini iletti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Tornaritis mektupta, kapalı bölge Maraş’ta yaşanan gelişmeler ile kentin Türkiye ve KKTC makamları tarafından turistik kalkınma amacıyla yöntemli ve kademeli bir şekilde açılmasının, BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına aykırı olduğu iddiasında da bulundu.

Gazete, “Annita’dan Weber’e Mektup” başlıklı haberinde ise, DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu’nun Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber’e gönderdiği Maraş konulu mektubunda, Kıbrıslı Rumların mülkiyetindeki taşınmazların belirsiz kanallar ve süreçler aracılığıyla alım-satımlarının gerçekleştiğini iddia ettiğini iletti.

1974 yılındaki ileri sürülen “Türk işgalinden” bu yana kapalı bölge Maraş’ın boş olduğuna işaret ederek, Türkiye ve KKTC’nin, kentin ekonomik ve siyasi amaçlı olarak aşamalı bir şekilde açılmasına ilişkin yönlendirmelerini kınayan Dimitriyu, toprak üzerinde yeni oldubittiler meydana getirilmesiyle birlikte mevcut durumun değiştirilmesini amaçlayan bu tür taktiklerin, BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayılı kararları ile 2021 yılının Temmuz ayındaki BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı açıklamasına aykırı olduğunu iddia etti.

-Hristodulidis, Dimitriyu ile bir araya geldi

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Rum Meclisi ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu’nun dün başkanlıkta bir araya geldiklerini ve görüşmede Kıbrıs sorunu ile iç yönetim konularının ele alındığını yazdı.

Görüşmede, Rum Yönetimi’nin kapalı bölge Maraş’taki mülklerle ilgili faaliyetleri ve girişimleri konusunda bilgilendirildiğini ifade eden Dimitriyu, kendisinin ise Hristodulidis’i, Meclisin ve partisinin konuyla ilgili faaliyetleri hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Dimitriyu, müzakerelerin ve hareketliliğin yeniden başlaması hedefi yanı sıra, her adım ve fırsatın yalnızca bilgilendirme için değil belirli eylemlerde bulunulması amacıyla değerlendirilmesi konusunda hem fikir olduklarını da ifade etti.

Hristodulidis’in kendisini kısa süre önce gerçekleştirdiği görüşmeler ile hangi eylemlerin sürdüğü konusunda bilgilendirdiğini söyleyen Dimitriyu, siyasi güçler ve şahıslar olarak herkesin, müzakerelerin yeniden başlaması hedefine hizmet etme sorumluğuna sahip olduklarının farkına varmalarının önemli olduğuna işaret etti.

Dimitriyu, bunun kendi inisiyatiflerinin de özü olduğunu sözlerine ekledi.