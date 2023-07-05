Dimitriu İngiltere’yi ziyaret eden ilk Rum Meclis Başkanı…

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, İngiliz Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle’ün davetlisi olarak Londra’da temaslarda bulunuyor. Dimitriu’nun İngiltere’ye resmî ziyarette bulunan ilk Rum Meclis Başkanı olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre Dimitriu İngiliz Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle ile görüşmesiyle başladığı temaslarına, Avam Kamarası Eğitim Komitesi Başkanı Robin Walker ve diğer komite üyeleriyle devam etti

Ardından, İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth) Parlamenterler Birliği İngiltere Şubesi (APPG) Başkanı Dame Maria Miller ile görüşen Dimitriu İngiltere Parlamentosu’ndaki Kıbrıs Partiler Arası Grup Başkanı Sir Roger Gale ve Grup üyeleri tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Dimitriu, yemek sonrasında yaptığı konuşmada, ziyaretinin hedefinin “ Büyük Britanya gibi özel bir role sahip ülkelere 1974’ten bugüne Kıbrıs’ta olup bitenler, daha fazla işbirliği talep edebilecekleri konular ve şu anda ortaklaşa göğüslenmesi gereken muhtemel meydan okumalar hakkında bilgi vermek” olduğunu söyledi.

Sir Roger’in Kıbrıs sorununda (Rum tezleri lehine) net tezleri olduğunu görmekten memnuniyet belirterek “özellikle Büyük Britanya’dan iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinde müzakereleri yenden başlatma çabamızda diplomatik açıdan yanımızda durduğunu gösteren bu tür sözler işitmekten çok mutluyuz” dedi.

Dimitriu Robin Walker ile gündüz gerçekleştirdikleri görüşmede eğitim, özellikle Brexit sonrasında meydana gelen etkileri ele aldıklarını belirterek, Rum üniversite öğrencilerinin harçlarının yükselmesi ve bu soruna, belki Commonwealth üyesi sıfatları gereği bulunabilecek çareler üzerinde durduklarını anlattı.