Dimitriu, Kombos’u makamına çağırarak görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile Meclis Başkanı Annita Dimitriu Güney Kıbrıs’ın AB’ne katılımıyla ilgili konuları görüştü.

Alithia’nın haberine göre, görüşme, Kombos’un görevi devralması nedeniyle Dimitriu’nun daveti ile Rum meclisinde yapıldı. Görüşmede bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı ile aralarında var olan iyi ilişkileri, güçler ayrılığı ilkesine bağlı kalarak daha da güçlendirme niyeti ortaya konuldu.

Dimitriu, Rum meclisinin, ikili ve çok taraflı ilişkileri, resmî ziyaretler ve uluslararası ve devletlerarası örgütlere katılımı aracılığıyla parlamentolar arası diplomasi alanındaki faaliyetlerini güçlendirdiğini, milletvekillerinin özlü katılım ve hayati görüşler ortaya koyma sayısını artırdığını söyledi.

Kombos ise ülkenin karşı karşıya bulunduğu çok yönlü zorlukların göğüslenmesi Rum meclisiyle bütün ana noktalarda daha sıkı işbirliği geliştirme iradesini ortaya koydu.