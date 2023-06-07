Dimitriu, Maldivler Cumhuriyeti Fahri Konsolosu ile görüştü

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün Maldivler Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Serge E. Eid ile bir araya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Meclis Başkanı Dimitriu’nun, görüşme sırasında, iki ülke parlamentoları arasındaki iş birliğinin ve diyaloğunun güçlendirilmesinden bahsettiğini yazdı.

Habere göre Maldivler Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Eid, görüşmede Maldivler Parlamentosu Başkanı Mohamed Nasheed’in iki ülke parlamentolarının iş birliğinin ve ilişkilerinin geliştirilmesi isteğini dile getiren mektubunu Dimitiru’ya iletti.

Mektubu alan Dimitriu, gerek ikili düzeyde gerekse karşılıklı dostluk gruplarının kurulması aracılığıyla, iki parlamento arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesine meclisin hazır olduğunu dile getirdi.

Dimitriu görüşmede Maldivlerin, Kıbrıs sorununa ilişkin ve çözüm çabalarında, ilkelere dayalı tutumundan dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.