Dimitriu UNDP Kıbrıs Direktörü Khaydarov ile görüştü

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu, BM’nin ve uluslararası toplumun, çözümün başarıya ulaşmasında işbirliği yapması için kararlı bir şekilde Türkiye’ye yönelmesi gerektiğini söyledi.

Alithia gazetesi, Dimitriu’nun dün, UNDP Kıbrıs Direktörü Jakhongir Khaydarov ile görüştüğünü yazdı.

Gazete, Dimitriu’nun UNDP’nin Kıbrıs’ta yaptığı işleri ve Kıbrıs halkının bütününün faydasına olacak kalkınma programlarına yaptığı katkıları övdüğünü kaydetti.

Habere göre Dimitriu, Rum tarafının mevcut çıkmazın aşılmasını ve müzakerelerin, BM Güvenlik Konseyi kararları ile uluslararası hukuk ilkeleri zemininde, kaldığı yerden yeniden başlatılmasını hedeflediğini belirterek, Türkiye’nin karada ve denizdeki “tahriklerini” eleştirdi.

Dimitriu ayrıca, kültürel mirasın korunmasının önemine işaret ederek, kültürel mirastaki tahripten “Türk işgalini” sorumlu tuttu.

Gazete, Khaydarov’un ise, UNDP’nin çevresel, sosyal ve altyapısal alanda yaptığı ve yapacağı çalışmalarla ilgili bilgi verdiğini yazdı.

Haberde, Khaydarov ile Dimitriu’nun karşılıklı faydaya yönelik işbirliği ve inisiyatiflerle ilgili ortak irade belirttiği ifade edildi.