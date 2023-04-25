Dimitriyu, AB üye devletleri parlamento başkanları toplantısı çalışmalarına katıldı

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriyu’nun, Prag’da dün başlayan AB üye ülkeleri parlamento başkanları toplantısı çalışmalarına katıldığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna’daki Rus saldırıları ile geniş bir jeopolitik çerçeve içinde AB’nin buna tepkisinin tartışılması sırasında müdahalede bulunan Dimitriyu, Ukrayna’daki Rus işgalinin başlamasından bir yıldan fazla bir süre sonra, AB’nin güçlü bir şekilde Ukrayna’nın tarafında durmayı sürdürdüğünü söyledi.

Ukrayna’daki mevcut durumun, her şeyden önce Avrupa ve küresel güvenlik açısından bir problem teşkil ettiğini ifade eden Dimitriyu, bunun gıda ve enerji güvenliği, aynı zamanda bizzat Ukrayna halkı açısından da ciddi sonuçları olduğuna işaret etti.

Gazete Dimitriyu’nun toplantı esnasında yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki Rus işgali ile 1974 yılında Kıbrıs’ta gerçekleşen Barış Harekâtı arasındaki ileri sürülen benzerliklere işaret ettiğini de belirtti.

Dimitriyu konuşmasında “Kıbrıs sorununun tartışılması bugünün konusu olmasa da, uluslararası meşruiyetin savunulmasının, Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararları ile AB ilke ve değerlerine uygun adil, işlevsel ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması amacıyla, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin gerekli önkoşulların meydana getirilmesine dair inisiyatifler üstlenilmesini dikte ettiğini” öne sürdü.

Dimitriyu, bu çerçevede AB’nin desteğinin gerekli olduğunu da savundu.

Konuşmasında Ukrayna konusuna da değinerek, Rum Meclisinin ilk andan itibaren oybirliğiyle bir kınama kararı benimsediğini, Ukrayna’ya aday ülke statüsü verilmesini desteklediğini aynı zamanda diğer komşu ülkelerin aksine uygulanan yaptırımlara tam anlamıyla uyduğunu savunan Dimitriyu, AB üye ülkelerinin tümünün yaptırımlar politikasına bağlı olmasının önemli ve tutarlı olduğunu sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesi ise “Annita Dimitriyu ile Mustafa Şentop Arasında Sözlü Tartışma” başlıklı haberinde, Dimitriyu’nun dün Prag’da düzenlenen toplantı esnasında yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki Rus işgali ile 1974 yılında Kıbrıs’ta gerçekleşen Barış Harekâtı arasındaki ileri sürülen benzerliklere işaret etmesinin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un tepkisine neden olduğunu yazdı.

Şentop’un Dimitriyu’ya yanıtında, Zürih Anlaşmaları ile özellikle de garanti anlaşmasına atıfta bulunduğunu yazan gazete, Şentop’un sözlerinin devamında “ironik bir şekilde” Dimitriyu’nun yaşına atıfta bulunarak, Dimitriyu’nun muhtemelen garanti anlaşmalarını bilmediğini söylediğini iletti.

Dimitriyu’nun ise Şentop’un üslubuna sinirlenerek, bu tarz cinsiyetçi ifadeleri kabul etmesinin söz konusu olmadığını söylediğini yazan gazete, Dimitriyu’nun "Ben Kıbrıs Rum toplumunun değil, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisinin temsilcisiyim" dediğini aktardı.

Dimitriyu, sözlerinin devamında, söyleyecek bir şeyi olmadığını, bu durumun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını ve oradaki herkesin desteğini beklediğini de dile getirdi.

Gazete Dimitriyu’nun, Şentop’un “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini küçümseyecek şekilde kullandığı Rum Yönetimi ifadelerini kınadığını, aynı zamanda bir ülkenin başka bir ülkeyi işgalinin meşrulaştırılamayacağı” iddiasında bulunduğunu da ekledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023, 16:14