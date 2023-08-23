Dimokritos Zervakis’in RMMO komutanlığı üçüncü kez uzatıldı

Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Yunan komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, daha önce iki kez uzatılan görev süresi bu kez Pile’deki olaylar gerekçe gösterilerek ani bir kararla yeniden uzatıldı.
Habere göre, 18 Mart 2020’de RMMO komutanlığına atanan Zervakis’in 2 yıllık görev süresinin dolması üzerine, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından bir yıl, Nikos Hristodulidis’in Rum Yönetimi Başkanlığı’na seçilmesinden sonra 27 Mart 2023’te de Haziran 2023 sonuna kadar uzatılmıştı.
İkinci uzatmanın da tamamlanmasından sonra görevi devretmeye hazırlanan Dimokritos Zervakis'in veda ziyaretlerini planladığı, hatta bu çerçevede bugün Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile randevusu olduğu belirtildi.