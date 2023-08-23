Dimokritos Zervakis’in RMMO komutanlığı üçüncü kez uzatıldı

Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Yunan komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, daha önce iki kez uzatılan görev süresi bu kez Pile’deki olaylar gerekçe gösterilerek ani bir kararla yeniden uzatıldı.

Fileleftheros’un internet sayfasına bu sabah düşen haberde, Pile’de Türk tarafının askerî avantaj elde etmeye çalıştığı öne sürülerek, “küçük ya da büyük, kriz dönemlerinde Millî Muhafız Ordusu Komutanı değiştirilmez” ilkesi dikkate alınarak Zervakis’in görev süresinin “bir süre daha” uzatıldığı belirtildi.

Habere göre, 18 Mart 2020’de RMMO komutanlığına atanan Zervakis’in 2 yıllık görev süresinin dolması üzerine, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından bir yıl, Nikos Hristodulidis’in Rum Yönetimi Başkanlığı’na seçilmesinden sonra 27 Mart 2023’te de Haziran 2023 sonuna kadar uzatılmıştı.

İkinci uzatmanın da tamamlanmasından sonra görevi devretmeye hazırlanan Dimokritos Zervakis'in veda ziyaretlerini planladığı, hatta bu çerçevede bugün Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ile randevusu olduğu belirtildi.