Dipkarpaz’da Noel kutlaması yapılacak

Dipkarpaz’da (Rizokarpaso) öğrenim gören Kıbrıslı Rum öğrencilerin ortak yılbaşı ve Noel kutlamalarının 20 Aralık tarihinde yapılacağı, etkinliğe “Lisi” (Akdoğan) kökenli Kıbrıslı Rumların da davet edildiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Diparkaz’daki okullarda öğrenim gören Kıbrıslı Rum öğrencilerin 20 Aralık tarihinde ortak Yılbaşı ve Noel kutlamaları yapacaklarını, kutlamalara “Lisi” (Akdoğan) Belediye Başkanı” ve “Lisi” kökenli Kıbrıslı Rumların da katılacaklarını yazdı.

Habere göre, etkinlik sonrasında ise Apostolos Andreas manastırında dua edilecek.

(TAK)

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 13:58