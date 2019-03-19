DİSİ Başkanı Neofitu: "RIK çalışanları ödenecek"

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Rum Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu (RİK) çalışanlarının ve emeklilerinin ay sonu ödeneceğini açıkladı.

Politis gazetesinin haberine göre Neofitu, geçtiğimiz günlerde Rum Meclisi’nde reddedilen RİK bütçesi nedeniyle karmaşa yaşandığını, ancak yeniden düzenlenmiş bütçenin, ay sonundan önce Meclis’e sunularak onaylanacağını söyledi.

Neofitu, aleyhindeki eleştirilere yanıt vererek, gerek kendisinin, gerekse DİSİ’nin, güçlü bir RİK istediğini ve bu yönde çalıştıklarını kaydetti.