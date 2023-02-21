DİSİ başkanlığıyla ilgili tartışmalar devam ediyor

Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinde, yeni başkanını seçmek için 11 Mart’ta yapılacak kurultay öncesinde, parti başkanlığıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Fileleftheros gazetesi “Annita da Aralarında” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu’nun adının da, parti başkanlığına talip olan Averof Neofitu, Haris Yoergiadis ve Dimitris Dimitriyu arasında, “mutabakata dayalı adaylık” olarak DİSİ başkanlığına ilişkin kulis faaliyetleri masasında dün yerini aldığını yazdı.

Dimitriyu’nun dün Neofitu’yla görüşerek başkanlığa aday olma konusundaki önerisini kendisine ilettiğini, akabinde de DİSİ başkanlığının diğer iki talibini konu hakkında bilgilendirdiğini yazan gazete, dün gece geç saatlere kadar yoğun bir süreç yaşandığını belirtti.

Meselenin bu sabah netleşmesinin beklendiğini ve gelişmeleri belirleyecek olan şeyin, Neofitu’nun parti içerisindeki birliğin korunması için adaylıktan geri çekilip çekilmeyeceği olduğunu kaydeden gazete, Neofitu’nun “Pulse Market Research” tarafından yapılan ankete göre, adaylığını açıklayan 3 kişi arasında parti başkanlığı için en uygun kişi olarak üstünlüğe sahip olduğunu belirtti.

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu’nun parti içerisindeki birliği korumak için, parti başkanlığına ilişkin ilgisini yalnızca “mutabakata dayalı adaylık” olarak ortaya koyacağını, bunun ise parti başkanlığına talip olmak için 4’üncü aday olarak yarışa girme niyetine sahip olmadığı anlamına geldiğini kaydeden gazete, şu an en ideal senaryonun, sandıkların kurulmaması için diğer 3 adayın da adaylıktan geri çekilmesi, Meclis Başkanı Dimitriyu’nun DİSİ’de ortak kabul gören bir başkan olması ve önümüzdeki günler için DİSİ’de birlik mesajı verilmesi olduğuna işaret etti.

Gazete, meselenin bugün, adaylıkların sunulması için belirlenen 09.00-13.00 saatleri arasında netleşmesinin beklendiğini kaydetti.

Öte yandan “Pulse Research Market” tarafından gerçekleştirilen ankete göre, ankete katılanların yüzde 39’unun Neofitu’yu parti başkanlığı için en uygun kişi olarak gördüğünü kaydeden gazete, ankete katılan DİSİ üyelerinin yüzde 61’inin de DİSİ’nin Hristodulidis hükümetinde yer alması gerektiğini düşündüklerini ekledi.