DİSİ'den Maraş için kampanya

Sözde “Maraş Belediyesi”nin ardından DİSİ’nin de Maraş için “aydınlatma kampanyası” başlattığı bildirildi.

Alithia gazetesi, DİSİ’nin Maraş için video hazırladığını ve videoyla birlikte Türkiye’nin sözde “yasadışı faaliyetlerine” ilişkin bir mektup yazarak, AB’deki komiserler ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’e gönderdiğini yazdı.

Gazete, Avrupa Komisyonu’nun yanıt mektubunda, AB’nin Maraş’ın bir bölümünün açılmasıyla ilgili yoğun endişe duyduğunu ve bu eylemlerin geri alınmasını istediğini belirttiğini kaydetti.

Habere göre Avrupa Komisyonu, Maraş’taki konjonktürün öneminin altını çizmeye devam edeceğini ve AB’nin, müzakerelerin BM himayesinde yeniden başlamasına destek verdiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulunmasına “tamamıyla bağlı olduğunu” vurgulayarak, Türkiye’den de aynı tavrı göstermesini ve müzakerelerin desteklenmesinde aktif rol üstlenmesini istedi.