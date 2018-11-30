DİSİ: “Kutuplaşma kimseye yardım etmez”



Alithia gazetesi de, DİSİ’den yapılan açıklamada, kamuoyu önünde yaşanan zıtlaşmaların ve kutuplaşmaların, kimseye yardım etmediğinin kaydedildiğini yazdı.

Habere göre DİSİ, kimsenin vatanseverliğini sorgulamadıklarını ve hiçbir siyasi gücün Kıbrıs sorununa işlevsel ve kalıcı bir çözüm bulunması için verdiği mücadeleye itirazları olmadığını belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışman Jane Holl Lute’un referans şartları ve müzakerelerin yeniden başlaması için çaba gösterdiği bu dönemde, bu olumsuzluklara mahal verilmemesi gerektiğinin altını çizen DİSİ, Anastasiadis’e tam destek belirtti.