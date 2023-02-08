DİSİ partisi seçmenini serbest bırakmaya ve muhalefette kalmaya karar verdi

Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisi, pazar günü ikinci turu yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde dün akşamüzeri yaptığı toplantıda, seçmenini serbest bırakmaya ve muhalefette kalmaya karar verdi.

Fileleftheros gazetesi manşetten yer verdiği haberinde, muhalefette kalmayı tercih eden DİSİ’nin, seçimlerin ikinci turunda ne Nikos Hristodulidis, ne de Andreas Mavroyannis’e oy vermeyeceğini yazdı.

DİSİ partisi siyasi bürosunun dün akşamüzeri gerçekleştirdiği toplantıda ezici çoğunlukla alınan kararın herkesin kendi vicdanına göre oy kullanması şeklinde olduğunu ve partinin de artık muhalefette yer alacağını yazan gazete, bunun dün gerçekleştirilen ve 7 saatten fazla süren toplantıda hâkim olan görüş olduğunu belirtti.

Gazete, gerek DİSİ partisinin birinci sınıf üyeleri, gerekse hükümet mensupları tarafından vurgulanan şeyin, ilke ve değerlere sahip olan bir parti olarak, DİSİ partisinin, seçim öncesi dönemde ilan ettiği şeylere sadık kalması gerektiği şeklinde olduğunu da iletti.

DİSİ siyasi bürosunun dün akşam uzun süren ve gergin anlara da sahne olan toplantısından çıkan kararın herkesin vicdanına göre oy kullanması, sorumlu muhalefet yapılması aynı zamanda partinin birliğinin korunması şeklinde olduğunu kaydeden gazete, yapılan toplantıdan, Hristodulidis aleyhinde büyük bir öfke var olduğu ve Hristodulidis’in çoğu üye tarafından hain olarak nitelendirildiği sonucunun çıktığını kaydetti.

Diğer taraftan birçok kişi tarafından DİSİ partisi ile AKEL’i birbirinden ayıran kaosun vurgulandığını yazan gazete, bundan dolayı parti için tek seçeneğin, partinin muhalefette kalması ve seçmenlerin de vicdanlarına göre karar vererek sandığa özgür bir şekilde gitmeleri olduğunu belirtti.

Öte yandan, toplantıda, seçimi ikinci sırada tamamlayan Andreas Mavroyannis’in desteklenmesine yönelik görüşler belirtildiğini ifade eden gazete, Keti Klirides ile Baf Belediye Başkanının Andreas Mavroyannis’in desteklenmesi yönünde tavır takındıklarını kaydetti.

Öte yandan gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dünkü toplantıda yaptığı konuşmada, partinin yeni başkanını seçmek üzere 11 Mart tarihinde kurultaya gideceğini ve kendisinin de yeniden başkanlık için aday olacağını söylediğini de ekledi.

Politis ise haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de DİSİ partisi siyasi bürosunda dün akşam alınan kararla hem fikir olduğunu yazdı.

-Hristodulidis’ten Neofitu’ya mektup

Gazete başka bir haberinde ise, başkanlık seçimlerinin ilk turunu birinci sırada tamamlayan Nikos Hristodulidis’in, DİSİ partisinin dün akşam gerçekleşen siyasi büro toplantısı öncesinde DİSİ Başkanı Averof Neofitu’ya dün sabah bir mektup gönderdiğini yazdı.

Hristodulidis’in mektupta, memleketin yüzleşmesi gereken zorlukları ortaya koyarak DİSİ’nin, geniş kabul görmüş bir hükümete esaslı şekilde katılmasını önerdiğini yazan gazete, mektubun içeriği konusunda DİSİ genel merkezinin herhangi bir görüş ortaya koymadığını ifade etti.

-DİKO ve DİPA’dan Hristodulidis’e destek

Haravgi gazetesi ise “Hristodulidis, Papadopulos ve Karoyan DİSİ’ye Yalvarıyor” başlıklı haberinde, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un dün, daha önce söylediklerinden tam bir geri dönüş yaparak, yeni bir manevrayla partisinin DİSİ ve Anastasiadis hükümetiyle olan ilişkilerinin ana hatlarını ortaya koyduğunu belirtti.

Papadopulos’un dün Twitter’da, DİSİ’yle geniş kabul görmüş bir hükümette işbirliği yapmanın onur olacağını, DİSİ partisiyle zor dönemlerde işbirliği yaptıklarını ve ülkeyi istikrar yolunda tuttuklarına dair bir paylaşımda bulunduğunu yazan gazete, Papadopulos ile DİKO’nun, Anastasiadis hükümeti ile DİSİ’yi yolsuzlukla suçladıklarını ve 2021 yılında devlet bütçesinin oylanması sırasında oy kullanmayı kabul etmediklerini anımsattı.

Marios Karoyan başkanlığındaki DİPA’nın da DİKO’yla aynı çizgide hareket ettiğini yazan gazete, Karoyan’ın da yaptığı bir paylaşımda DİSİ’yle verdikleri ortak mücadelelere atıfta bulunduğunu ekledi.

Politis gazetesi DİKO’yla ilgili habere “Her şey Koltuk İçin: Nikolas Aniden Yozlaşmış Olanları Sevdi- DİKO Başkanı Her Ne Pahasına Olursa Olsun İktidar Trenine Binmek İstiyor” başlıklarıyla yer verirken, “Ekologlar: Hristodulidis’e Destek Söz Konusu Değil” başlıklı başka haberinde ise, Ekologlar Hareketinin seçimlerde Hristodulidis’i desteklemesi olasılığının uzak göründüğünü ve Ekologların Mavroyannis’i mi destekleyecekleri yoksa herkesin seçimde kendi isteğine mi göre oy kullanacağını tartıştığını yazdı.

Gazete, Ekologların bu akşam yapacağı toplantıda kararını vereceğini ekledi.