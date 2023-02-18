Dışişleri Bakanı olarak son kez Brüksel’e gidiyor

Dışişleri Bakanı olarak son kez Brüksel’e gidiyor
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Rum Yönetimi Başkanlığı’na Nikos Hristodulidis’in seçilmesinden sonra Dışişleri Bakanlığı görevini ardılana devretmeye hazırlanan Yoannis Kasulidis, Dışişleri Bakanı sıfatıyla son kez, AB Dış Konular Konseyi toplantısına katılmak üzere Pazartesi Brüksel’e gidiyor.

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Fileleftheros’un haberine göre, Rusya’nın işgali ve Ukrayna’daki gelişmeler, AB’nin tepkisi konularının ele alınacağı 21 Şubat’taki toplantıda Mart ayında gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi Zirvesi’nin ön hazırlıkları da yapılacak.

Toplantı sonrasında Dış Rumlar Komitesi AHEPA tarafından Güney Kıbrıs'ın Brüksel’deki Daimi Temsilciliği’nde Kasulidis için özel bir etkinlik düzenlenerek, hizmetlerinden dolayı ödüllendirilecek. Yoannis Kasulidis 22 Şubat Çarşamba günü Güney Kıbrıs’a dönecek.

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