Doğal gaz gelirlerinin çözüm öncesi paylaşılmasında baskı iddiası

Simerini gazetesi, Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölge’sindeki (MEB) doğal gaz kaynaklarından elde edilecek gelirin Kıbrıs sorununun çözümü öncesinde Güney Kıbrıs ile KKTC arasında yapılacak bir anlaşmayla çözülmesi yönünde Rum yönetimine yoğun baskı olduğunu iddia etti.

Gazete “Doğal Gaz Gelirlerinin Hemen Paylaştırılması İçin Baskı” başlığı altında manşet ve iç sayfalarında yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın “ortaklarının”, doğal gaz gelirlerinin Kıbrıs sorununun çözümü öncesinde KKTC’yle paylaşılmasını öngören bir anlaşma imzalanması yönünde Rum hükümetine yoğun baskı yaptıklarını savundu.

Gazete, Türkiye’nin arzuladığı bir çözüm çekli olan bu önerinin AB Dış İşleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell tarafından Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e, Brüksel’de 13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen AB Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi toplantısı çerçevesinde gerçekleştirdikleri görüşme sırasında iletildiğini öne sürdü.

Benzer yöndeki baskıların AB dönem başkanı Almanya tarafından da yapıldığı iddia edilen haberde, önerinin 2011’den beridir bilinmesine karşın Güney Kıbrıs’a yönelik baskı yapılmasının ise Rum cephesinde “şaşkınlık yarattığı” ifade edildi.

Öte yandan gazeteler, Türkiye ile Yunanistan arasında Meis adası çevresinde ilan edilen Navtex’ler sebebiyle başlayan gerginliğe ilişkin haberlere de yer verdiler.

Fileleftheros gazetesi “Paket Çözümle Gerginliğin Azaltılması” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Türkiye’nin Yunanistan’la mevcut gerginliği, tüm uzlaşmazlık konularını içeren bir paket anlaşmayla gidermeyi hedeflediğini, Yunanistan’ı bu tür bir diyaloğa çekmek için ise güç kullanarak kışkırtma yoluna gittiğini iddia etti.

Türkiye’nin Yunanistan’ı, Ege ve adalar, MEB sınırlarının belirlenmesi, Doğu Akdeniz’deki sondajlar gibi tüm konuların, kendi şartlarıyla görüşüleceği bir diyaloğun içerisine çekmek istediğini öne süren gazete, Kıbrıs sorununun da geniş çerçevede bu konulara dahil olduğunu savundu.

Kathimerini gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini “Arzu Edilen Diyalog Yoluyla Gerginliğin Azalması – Atina-Ankara-Berlin Arasında Tuzaklarla Dolu Diplomatik Poker” başlıkları altında okuyucusuna aktardı.

Gazete, Almanya’nın son günlerde Yunanistan ile Türkiye arasında diplomatik girişimler yürüttüğünü, Türkiye’nin bir diyalogdan yana olduğu izlenimini vermesine karşın bu diyaloğu hangi şartlar atlında istediğinin ise net olmadığı iddiasında bulundu.