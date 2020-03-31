Doğal gaz sondajına korona engeli

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan altıncı parseldeki “Kronos” yatağında Nisan ayı sonunda başlaması planlanan sondaj faaliyetinin ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Politis gazetesi: “Kronos Ertelemeye Doğru” başlığı altında verdiği haberinde, ENI şirketinin, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde bulunan 6’nıca parseldeki “Kronos” yatağında Nisan sonunda yapmayı planladığı sondaj faaliyetinin ertelenmesine kesin gözüyle bakıldığını yazdı.

Gazete, ENI şirketi ve Rum hükümetinin erteleme yönünde henüz resmi bir açıklama yapmamasına karşın Korona virüsü salgını sebebiyle uçuşlara, ülkelere giriş çıkışlara ve diğer faaliyetlere getirilen kısıtlamalar sebebiyle Nisan ayı sonunda başlaması öngörülen sondajın gerçekleşmesinin çok zor olduğu yorumunda bulundu.

Haberde, bu konudaki kararın önümüzdeki günlerde alınmasının beklendiği de vurgulandı.